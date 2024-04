Juve, comunicato contro gli ultras: “Condanniamo la mancanza di rispetto”

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota su X, in merito alla querelle degli ultras bianconeri, che, davanti alla Basilica di Superga, nota per l'incidente del Grande Torino, dove persero la vita la maggior parte dei granata, hanno appeso alcuni striscioni non proprio amichevoli nei confronti del Torino. Ecco la condanna di Madama nei confronti degli ultras della Vecchia Signora: "La mancanza di rispetto verso luoghi di memoria storica e insulti gratuiti presso luoghi istituzionali sono entrambe manifestazioni che condanniamo e che si commentano da sole".Una presa di posizione forte da parte dei bianconeri, a poche ore dall'inizio del derby della Mole.