Juve, che frecciata di Adani: “Pirlo è stato tradito dai bianconeri”

L'ex difensore di Fiorentina e Inter ha lanciato una frecciata alla Juve sulla gestione di Andrea Pirlo.

Dopo la prima parte della stagione è tempo di tirare le somme in casa Juve, con quello che era stato il girone di andata dell'annata precedente. Sicuramente la situazione in classifica era diversa quando sedeva Andrea Pirlo in panchina, ma va anche detto che lo scorso anno la Juve godeva della presenza di Cristiano Ronaldo.