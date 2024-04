Juve, Caressa non ha dubbi: “Sacrificheranno uno tra Bremer e Vlahovic”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato della situazione in casa Juve in vista del prossimo mercato estivo

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato della situazione in casa Juve in vista del prossimo mercato estivo: "La Juve cambierà, Giuntoli ha la responsabilità di cambiare, gli è stata data in prima persona con la lettera di Elkann agli azionisti. C’è un’ossatura in cui inserire alcune cose. Torna Fagioli che a centrocampo è un cambio importante. Dovrà fare sacrificio sul mercato, o Bremer o Vlahovic. Non credo rinnoveranno Rabiot e nemmeno Danilo, sono sensazioni abbastanza forti. La Juve dovrà comprare qualcosa dietro, a centrocampo, un esterno sinistro e potrà acquistare facendo un sacrificio. Giuntoli è bravissimo sul mercato".