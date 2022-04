Capello: “Raspadori ha qualità ma avrà la personalità giusta per la Juve?

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato di Giacomo Raspadori: la Juve farebbe bene a puntare su di lui?

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato della lotta tra Milan e Inter per il primo posto in classifica: "La favorita per lo scudetto resta l’Inter, almeno leggendo il calendario. Ma vince chi non sbaglia. E sono curioso di vedere la reazione dei nerazzurri: dopo la Juve si erano caricati ed erano tornati i più forti, vediamo che contraccolpo avrà la delusione di Bologna. Ho visto uno di quegli errori che cambiano la partita, la storia e anche i voti. Io promuovo Inzaghi. Lo stiamo processando per una papera del portiere. Vedo voti altissimi al Bologna: meritati per impegno e generosità, ma l’Inter ha attaccato per 90’, il Bologna ha fatto un tiro e mezzo. E vinto".

Alcuni però hanno criticato Inzaghi per il suo gioco: "L’unica cosa che conta è la palla dentro o fuori: come diceva Boniperti, conta soltanto vincere. Poi, se hai grandi giocatori, pensi anche a divertire, come dice Allegri. Non abbiamo grandi giocatori in Italia. Anche il miglior allenatore del mondo farebbe fatica, perché non potrebbe assemblare la miglior orchestra, ma solo una buona banda: da noi il talento è sparpagliato. Per un po’ ha “suonato” meglio il Napoli, poi l’Inter è stata la più organizzata".

Sul fine settimana difficile per i portieri ha aggiunto: "Radu, Buffon, Meret. Troppi. I portieri sono bravi con le mani, non sempre di piede: se pressati in velocità soffrono. Non voglio dare contro la costruzione dal basso, ma sarebbe bene rendersi conto che all’estero si va più veloce e verticale e si evitano quei tocchi rischiosi in zone pericolose. Siamo rimasti indietro. Bene impostare dal basso, ma fallo se hai talento. Così paga Radu e mi spiace umanamente. La rimessa laterale era “indecisa” e Radu non ha quasi mai giocato: questo forse è un errore, l’intesa in partita non si trova in un giorno". Chiosa finale su Raspadori: è lui il giocatore giusto per la Juve? "Giovane, ha qualità, visione di gioco notevole e sa entrare in area. Con un dinamismo che ormai manca a Dybala. Però bisogna vedere se ha la personalità per vestire la maglia della Juve. In Nazionale non ha sentito il passaggio dal Sassuolo: ha un grande potenziale".