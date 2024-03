Juve, Bosco: “Non capisco perché Allegri non provi il tridente”

Intervistato a Radio Bianconera, Andrea Bosco ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Io sono convinto che i bravi allenatori si adeguino ai propri giocatori e non il contrario. Allegri è un intransigente, uno che non cambia mai idea. Io continuo a chiedermi perché non possa provare, almeno provare, questo tridente, ora che c'è bisogno di dare una scossa". Inoltre, sul neo tecnico della Lazio, Igor Tudor, ha detto: "L'arrivo di Tudor in biancoceleste in sé non mi spaventa, ha sicuramente dimostrato di essere un buonissimo allenatore e credo che farà bene alla Lazio, ma il risultato della partita di sabato dipenderà prevalentemente dalla Juventus".