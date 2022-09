Verso Juve-Bologna: il match del 12 marzo 1972 che valse uno scudetto

Juventus-Bologna si gioca alla sesta giornata di ritorno. La Signora è prima in classifica, ma la domenica è decisamente complicata. Si gioca su un campo «impossibile» , come lo definisce il cronista Beppe Barletti nel servizio della Rai. E che la giornata possa avere il sapore della beffa lo si vede dal gol degli ospiti, un tiro di Perani contrastato da Morini che fa assumere alla palla una traiettoria impossibile da contrastare.

Ma la Juve non ci sta. Lo svantaggio le suscita una forza di reazione che si concretizza in un lungo assedio. Il terreno pesante non favorisce le giocate, ma i bianconeri non smettono mai un minuto di andare all'assalto. Tra i trascinatori c'è Causio.