I TOP e FLOP di Juve-Benfica: sicuri sia Milik il sostituto di Vlahovic?

Chi sono stati i migliori e i peggiori in campo nel match di Champions League tra Juve e Benfica? I nostri TOP e FLOP

redazionejuvenews

"PSG? La partita importante sarà quella in casa contro il Benfica", aveva detto Allegri prima del match contro i parigini. Beh, la speranza è che Max si sbagliasse. La sfida contro i portoghesi, infatti, termina in favore della squadra di Schimdt, che rimonta lo svantaggio e porta a casa i tre punti. La Juve inizialmente domina, ma dopo il gol del pareggio si sfalda e cade vittima della qualità dei giocatori portoghesi. Dopo due partite i bianconeri si ritrovano fermi a 0 punti, gli stessi del Maccabi Haifa... Niente è ancora deciso ma la qualificazione al turno successivo si fa già in salita. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Il migliore è senza ombra di dubbio Milik, unico vero TOP di questa partita tra le fila della Juve. Il bomber polacco dopo il gol annullato nel finale contro la Salernitana segna ancora di testa, ma questa volta non è valido. Ennesima rete per l'ex Marsiglia, che si conferma in un momento di forma incredibile. Sicuri sia lui il sostituto di Vlahovic e non viceversa?

Tra i FLOP, al contrario, troviamo il bomber serbo. Una rete annullata per fuorigioco e tanti palloni sbagliati: dov'è finito il suo fiuto per il gol? La squadra gira male e dalle sue parti arrivano pochi palloni, ma lui ci mette del suo. Bocciato anche Miretti, autore del fallo che ha portato al gol dell'1-1. Da quel momento in poi la Juve crolla come un castello di carte ed è impossibile non dare anche una parte di colpa a lui.