Juve, avv. Cantamessa: “Vi dico cosa può fare la UEFA ai bianconeri”

L'avvocato Leandro Cantamessa, intervistato per le pagine de L'Espresso, ha disaminato la situazione legata alle recenti vicissitudini extra campo della Juventus. Ecco cosa risposto al quesito sulla compatibilità tra giustizia sportiva e ordinaria: "Escludo la possibilità di renderle compatibili. Il conflitto non solo esiste ma è inevitabile perché i parametri sono diversi. La giustizia sportiva deve avere due caratteristiche, la celerità e l’afflittività, che i tribunali ordinari non riconoscono come obbligatori. Al contrario, istituti del codice penale come la sospensione condizionale o gli arresti domiciliari significano afflittività ridotta, se non mancante. Questo per una società sportiva è impossibile. La sanzione deve fare lacrimare. Stabilito questo, e fatta la tara a qualche errore, la giustizia sportiva non funziona male. Le vicende recenti, soprattutto quelle legate alla Juventus, hanno messo in evidenza qualche lungaggine di troppo nei gradi di giudizio. Ma questo dipende dall’intervento dei giudici ordinari".