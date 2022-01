Juve, anche Chiellini positivo: salta il Napoli

Anche il Capitano bianconero è risultato positivo al Covid. Salterà la gara contro il Napoli

redazionejuvenews

Il nuovo anno ha aperto le porte e il girone di ritorno del campionato 2021/2022 sta per prendere vita. Il 6 gennaio infatti andrà in scena il big match dell'Allianz Stadium tra Juve e Napoli, con i bianconeri che avranno un occasione d'oro per cercare di ridurre a 2 punti il distacco dal quarto posto che, vorrebbe dire riaprire totalmente la lotta per un posto in Champions. Prima però, bisognerà capire chi saranno i giocatori a disposizione degli allenatori di entrambe le squadre, dato che il Napoli si presenterà senza i vari Koulibaly, Anguissa e forse Osimhen, impegnati in Coppa d'Africa, oltre a Fabian Ruiz e Lozano che sono risultati positivi al Covid.

Cosi come la Juve, la quale dovrà fare a meno di Arthur e Pinsoglio per lo stesso motivo del centrocampista e del messicano degli azzurri. Restano invece da verificare le condizioni di Dybala e Chiesa, con grande possibilità di vederli entrambi nella lista dei convocati. Ma in questi ultimi minuti è arrivato l'ennesimo stop per la Vecchia Signora e si tratta del Capitano GiorgioChiellini, anche lui risultato positivo al test molecolare, come annunciato dalla Juve attraverso un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale.

"Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini.

Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore".