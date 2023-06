Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle scorse ore c'è stato un colloquio tra Massimiliano Allegri e Nicolò Rovella , centrocampista che in questa stagione ha giocato con il Monza , anche se di proprietà della Juventus .

Il tecnico bianconero avrebbe confermato l'intenzione di puntare su di lui per la prossima annata, probabilmente come vice-Locatelli. Un'occasione importante per l'ex Genoa, che ha avuto modo di farsi le ossa con il Monza.