Juve, Allegri vince anche nell’ippica: Fly by Fly trionfa

Per Massimiliano Allegri è certamente un ottimo periodo. Il tecnico della Juventus sta risalendo la classifica, e con cinque vittorie consecutive, in attesa dell'Inter, è in testa alla classifica della Serie A.

Le gioie per il mister della Vecchia Signora, però, non finiscono qui, visto che nell'altra sua passione, l'ippica, Allegri ha trionfato. Infatti, Fly by Fly, nell'ippodromo Campanelle, con la compagnia Alma Racing, ha vinto, montato da Mario Sanna, conquistando il premio De Felice, come riportato da Sportface.