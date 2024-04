Juve, Allegri vuole vincere la Coppa Italia: un record nel mirino

Per la Juve è stata una stagione sicuramente complessa. Prima i bianconeri hanno combattuto testa a testa con l'Inter per lo scudetto ma da febbraio in avanti sono arrivati una serie incredibile di risultati negativi: appena 18 punti conquistati nel girone di ritorno. Ora ai bianconeri non resta che combattere per la Coppa Italia, obiettivo importantissimo per Massimiliano Allegri. Il tecnico italiano sembra destinato a lasciare la Vecchia Signora, ma potrebbe farlo conquistando un altro record. Vincendo la Coppa, infatti, Max diventerebbe l'allenatore ad averla vinta più volte (5) nella storia della competizione. Al momento Allegri è infatti fermo a 4 insieme a Mancini e Eriksson.