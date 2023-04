Juve, serata da incubo per Alex Sandro. E il cartellino giallo pesa…

Non ha passato di certo una notte tranquilla Alex Sandro, che sul prato dell'Olimpico ha lasciato il segno in negativo nella sconfitta della Juve contro i biancocelesti. Nome a sorpresa scelto da Allegri o Landucci - se preferite - tra i primi undici della sfida per dare un turno di riposo a Danilo. L'ex Porto, al ritorno da titolare dopo l'infortunio prima della sosta, non è riuscito a contenere le offensive avversarie, perdendo i duelli con Milinkovic e Felipe Anderson.