Juve, Alex Sandro a un passo dal record: può superare Bonucci

Infatti, come riportato da La Stampa, nel caso il giocatore scendesse in caso nel Napoli o comunque in campo sotto la gestione di Allegri, questi diverrebbe il giocatore più utilizzato nella storia da allenatore del tecnico livornese. Ad oggi, questo primato è ad appannaggio di Leonardo Bonucci che quindi potrebbe essere scalzato con estrema velocità. Infatti, nonostante Alex Sandro non possieda più i gradi di titolare, rimarrebbe comunque molto utilizzato dall'allenatore della Juve. In questa stagione, sono infatti 12 le presenze con la maglia bianconera e molte le chance di battere questo peculiare record.