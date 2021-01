Juric su Sturaro: “Se giochi per tre anni alla Juve significa che sei forte”

TORINO – Continuano ad arrivare notizie di nuovi colpi di mercato in Serie A e alcuni di questi riguardano anche degli ex giocatori della Juventus. Nella giornata di ieri, infatti, ha sostenuto le visite mediche con l’Hellas Verona il centrocampista Stefano Sturaro. Nato a Sanremo nel 1993, il calciatore arriva dal Genoa, dove era tornato nel 2019 proprio dalla Vecchia Signora.

Con la maglia bianconera, Sturaro ha disputato 90 partite e messo a segno 3 gol, dal gennaio del 2015 al giugno del 2018. Nel 2015 e nel 2017 ha anche giocato due finali di Champions League, rispettivamente con Barcellona e Real Madrid, purtroppo perse entrambe. Adesso, dopo una breve esperienza allo Sporting Lisbona e altri due anni nei Grifoni, società in cui è cresciuto, si trasferisce in veneto, alla corte di Ivan Juric. Proprio il tecnico scaligero oggi ha parlato di lui in conferenza stampa, a due giorni dalla sfida interna del Verona contro il Napoli. La gara sarà valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Ecco, dunque, le parole di Ivan Juric sul nuovo acquisto Stefano Sturaro: “Il ragazzo arriva da noi mezzo infortunato: se tutto va bene, tra più o meno dieci giorni dovrà essere a disposizione. Quindi, in questa partita e nella prossima non giocherà. Sono contento che si arrivato. Ricordiamoci che per tre stagioni è stato un calciatore della Juventus. Se giochi per tre anni alla Juve significa che sei forte. Purtroppo ha avuto tanti infortuni e la sua condizione fisica è un po’ un’incognita. Se nei prossimi sei mesi riprende condizione e gioca con continuità, tornando così ai livelli della Juve, potremmo aver acquistato un gran bel calciatore“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<