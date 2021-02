Izzo su Dybala: “Io e lui veniamo dal nulla. Ci onora ciò che abbiamo fatto”

TORINO – Una storia molto toccante, che è quella di tantissimi ragazzi del nostro paese. Armando Izzo, difensore del Torino e della Nazionale Italiana, è cresciuto in una delle periferie più degradate e pericolose d’Italia: Scampia, quartiere nella zona nord di Napoli. Povertà, criminalità organizzata, spaccio di stupefacenti e tanta violenza: questo il contesto in cui ha vissuto il giovane difensore. Il calcio, però, lo ha salvato da tante situazioni pericolose, dandogli la forza per diventare quello che è oggi. Attualmente, infatti, gioca in Serie A e il suo riscatto è diventato di esempio per molti. In una lunga ed emozionante intervistata rilasciata a Cronache di spogliatoio, Izzo ha voluto raccontare la sua storia. In uno dei passaggi, si è soffermato anche su un giocatore della Juventus, che condivide un’esperienza molto simile alla sua: l’attaccante argentino Paulo Dybala.

Ecco, dunque, le parole di Armando Izzo: "Spesso i miei compagni mi fanno delle domande su Scampia. Gli faccio vedere le foto e ogni volta mi dicono che vorrebbero vedere la situazione di persona. Il più interessato di tutti è Tomàs Rincòn. Ho una storia molto simile a quella di Paulo Dybala. Io e lui, infatti, veniamo dal nulla. Inoltre, anche lui quando era piccolo ha perso suo padre. Una volta, dopo un derby tra Toro e Juve, sono andato da lui e gli ho detto: 'Paulo, noi due abbiamo una storia simile. Ci onora tutto ciò che abbiamo fatto. Noi siamo simili'. Dopodiché ci siamo abbracciati. Quando ho lasciata Scampia avevo tanta paura, ma, quando sono tornato, ero diventato una persona migliore. Potevo dare un esempio agli altri ragazzi, una speranza".