Italia, sorteggiate le avversarie per l’Elite Round dell’U19

La Nazionale italiana U19 di Louis Hasa, nella fase finale dell'Europeo di categoria, sfiderà la Germania nel prossimo mese di marzo.

redazionejuvenews

La NazionaleU19, dopo aver passato i gironi per l'Europeo, dovrà affrontare l'Elite Round. Per il torneo sono state sorteggiate le avversarie, che saranno Germania, Slovenia e Belgio. Ecco il report FIGC: "Germania, Slovenia e Belgio per l'Under 19; Ucraina, Cipro e Irlanda per l'Under 17. Questo l'esito del sorteggio della seconda fase di qualificazione all'Europeo che si è svolto a Nyon, alla presenza del coordinatore delle Nazionali giovanili Maurizio Viscidi. "L'Elite Round Under 19 è molto duro - il commento di Viscidi -, ma è anche vero che ci siamo complicati la vita da soli nella prima fase, chiudendo al terzo posto. E' un sorteggio difficile, reso ancora più difficile dal fatto che si giocherà in Germania, ma due delle tre avversarie sono le stesse di marzo (Germania e Belgio, ndr), quando passammo noi il turno. Anche noi avremmo voluto organizzare il girone, ma siamo stati sfavoriti dal sorteggio: i ragazzi sono ancora di più chiamati a dare il 110%".

Viscidi ha poi analizzato il sorteggio dell'Elite Round Under 17: "Anche in questo caso affronteremo una squadra già incontrata lo scorso anno (l'Ucraina, ndr). Quello di Cipro è un girone sulla carta alla nostra portata: dobbiamo tradurlo dalla carta al campo". L'Under 19 di Alberto Bollini affronterà quindi Germania, Slovenia e Belgio. Due delle tre avversarie, tedeschi e belgi, tornano di nuovo sulla strada dell'Italia nell'Elite Round Under 19, esattamente come successo nel marzo scorso in Finlandia, con i ragazzi classe 2003 che allora riuscirono a passare il turno. Gli Azzurrini, qualificati come migliore terza dopo aver chiuso la prima fase a sei punti - gli stessi di Polonia ed Estonia ma con una differenza reti peggiore -, partivano dalla quarta fascia. Esordio il 22 marzo contro la Germania; il 25 c'è la Slovenia, chiusura il 28 con il Belgio. Alla fase finale, che si giocherà a Malta dal 3 al 16 luglio, si qualificherà soltanto la prima classificata dei sette gironi dell'Elite Round, a cui si aggiungerà la nazione ospitante. L'Under 17 di Bernardo Corradi, che ha chiuso al primo posto e a punteggio pieno la prima fase che si è giocata in Kosovo (oltre ai padroni di casa, nel girone c'erano anche Finlandia e Grecia) e partiva dalla prima fascia, se la vedrà invece contro Ucraina, Cipro e Irlanda.

Esordio il 7 marzo contro l'Irlanda; le altre partite il 10 contro Cipro e il 13 contro l'Ucraina. Accederanno alla fase finale in programma dal 17 maggio al 2 giugno in Ungheria le prime classificate degli otto gironi dell'Elite Round e le sette migliori seconde, alle quali si aggiungerà la nazionale ospitante. A Nyon sono stati sorteggiati anche i gironi della prima fase di qualificazione degli Europei Under 19 e Under 17 della stagione 2023/24, con fase finale rispettivamente in Irlanda del Nord e a Cipro. L'Under 19 inizierà il suo percorso nel novembre 2023 in Svezia, contro i padroni di casa, la Svizzera e il Liechtenstein; l'Under 17, invece, un mese prima se la vedrà con Grecia, Irlanda del Nord e San Marino e ospiterà il girone".