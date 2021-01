Inzaghi su Reynolds: “Lo abbiamo seguito. Ora però pensiamo alla salvezza”

TORINO – Il calciomercato sta entrando nel vivo in questo mese di gennaio, con molte trattative che stanno prendendo vita per i club di Serie A. Molti i nomi che stanno circolando in questi giorni e alcuni stanno girando anche dalle parti della Continassa: la Juventus, infatti, sembra coinvolta in alcune operazioni, anche se fino ad ora nessuna di queste è decollata. In particolare, la società sembra intenzionata a prendere un attaccante, vista l’emergenza in cui si trova il fronte offensivo di Andrea Pirlo. Solamente due punte sono a disposizione del tecnico bianconero, ossia Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata: Paulo Dybala, invece, si è fatto male domenica scorsa nel match contro il Sassuolo.

Fabio Paratici e il resto della dirigenza, però, stanno mettendo gli occhi anche su alcuni possibili colpi in prospettiva. Infatti, in settimana ha svolto le visite mediche al J Medical Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, che rimarrà in prestito al Genoa per i prossimi 18 mesi. Anche un altro 2001 potrebbe arrivare a Torino, per poi andare di nuovo in prestito: stiamo parlando di Bryan Reynolds, giovane terzino statunitense dell’FC Dallas. La Vecchia Signora, infatti, è sulle tracce del giocatore da tanto tempo e potrebbe mettere a segno il colpo, girando il giovane in prestito al Benevento. Di questo possibile affare ha parlato anche il tecnico dei campani ed ex attaccante bianconero Pippo Inzaghi, intervistato dal Corriere dello Sport.

Ecco, dunque, le parole di Pippo Inzaghi: "Lo abbiamo seguito, ma parlarne adesso non mi sembra affatto corretto. Posso dire solamente che se arriveranno dei nuovi giocatori è perché lo abbiamo voluto. Tuttavia, non possiamo perdere tempo, dato che dobbiamo pensare a vincere il nostro Scudetto, che è la salvezza".