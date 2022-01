Inter-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera e quella nerazzurra scenderanno tra poco in campo allo stadio San Siro per la partita valevole per la finale di Supercoppa Italiana

redazionejuvenews

La Juventus è pronta ad affrontare questa sera l'inter nella finale della SupercoppaItaliana, nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Una partita importante, che metterà in palio il primo trofeo della stagione, che i bianconeri cercheranno di vincere nonostante le tante assenze.

Massimiliano Allegri ha recuperato in extremis Bonucci e Danilo, che però si siederanno in panchina e non dovrebbero essere del match, insieme ad AlexSandro e Pinsoglio; mentre dovrà fare a meno di Cuadrado e De Ligt squalificati, e di Federico Chiesa, la cui stagione è purtroppo finita dopo l'infortunio al crociato del ginocchio sinistro rimediato nella partita contro la Roma, oltre che di Szczesny.

Davanti a Perin, la linea a quattro di difesa sarà formata da De Sciglio, Rugani, Chiellini ed Alex Sandro; con il centrocampo che sarà composto da Bernardeschi, Locatelli, Rabiot e McKennie. In avanti spazio a Morata e Kulusevski, con Dybala pronto ad entrare dalla panchina.

INTER (352): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

JUVENTUS (442): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata