Inter-Juve, le probabili formazioni: Chiellini in vantaggio su Bonucci

Le probabili formazioni del big match di questa sera a San Siro

Mancano ormai pochissime ore al fischio di inizio del big match di San Siro tra Inter e Juventus, con i bianconeri che inseguono la loro settima vittoria consecutiva, ma soprattutto l'aggancio in classifica sui nerazzurri. L'Inter, dal canto suo, deve in parte riscattare la brutta sconfitta subita nell'ultima uscita di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri. Bisognerà capire come i due allenatori decideranno di affrontare il match e quindi, capire anche chi saranno i 22 indicati dai due mister, per scendere in campo dal primo minuto.