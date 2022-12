Panorama sgancia la bomba: “Si prende la Juve” / News

Il terremoto che ha sconvolto il mondo bianconero nelle ultime settimane ha sicuramente un che di epocale. Si auspicava una chiusura del cerchio molto più dignitosa per l'era Andrea Agnelli. Delle dimissioni praticamente obbligate, per evitare di salvare il salvabile. La Procura di Torino, nell'ambito dell'inchiesta Prisma. ha chiesto il rinvio a giudizio per diversi membri dell'ormai vecchia dirigenza juventina. Il mese prossimo sarà fondamentale per capirci qualcosa di più sul nuovo asset societario. In particolare il 18 gennaio, quando verrà nominato il nuovo CDA, si dovrebbero registrare novità importanti.

Novità clamorosa su Agnelli

Come rivelato dal settimanale Panorama, non è ancora detto che le strade di Andrea Agnelli e del club bianconero debbano separarsi per sempre. L'ex presidente della Juventus, infatti, starebbe pensando di rastrellare le azioni del club, al momento in ribasso, per aggiungerle al proprio pacchetto azionario personale. La medesima fonte sostiene che tale tipo di operazione potrebbe aver luogo quando le acque si saranno un pochino calmate e che il cugino John Elkan avrebbe dato il beneplacito all'affare, potendosi liberarsi di un grosso peso, monetizzando le proprie azioni.