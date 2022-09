Impallomeni: “Con Marotta c’era armonia, ora Agnelli sembra sparito”

Non manca poi il parere sul rapporto tra la società e l'allenatore: "Non capisco poi quanta sintonia ci sia in questo momento tra la società e l'allenatore, queste cose i giocatori le percepiscono e un clima non sereno ha una pessima influenza su di loro. In passato non si è mai vista una Juventus che prestasse così tanto il fianco alle critiche e alle voci. Ai tempi di Marotta c'era armonia, ma la Juve non ha mai sostituito la sua figura, intanto Agnelli sembra sparito".