Il Vicenza scende in campo con una maglia speciale per ricordare ‘Pablito’

Il Vicenza scenderà in campo con una maglia speciale per celebrare il primo anno dalla scomparsa di Paolo Rossi

redazionejuvenews

In casa Juve non si respira un clima di serenità, anzi, la tempesta che si è abbattuta a causa delle indagini avviate dalla Procura di Torino per il caso plusvalenze incute sempre piu timore all'interno di tutto l'ambiente e soprattutto nell'animo dei tifosi, i quali stanno rivedendo i fantasmi di Calciopoli. Ma aldilà di quanto sta avvenendo nelle sedi giudiziarie, anche il campo non ha portato risultati soddisfacenti in questo avvio di stagione, proprio per questo la Vecchia Signora è chiamata a vincere obbligatoriamente nel prossimo impegno casalingo contro il Genoa di Schevchenko.

Ma a far discutere, in settimana è stato anche il mancato riconoscimento da parte della FIFA all'ex Campione del Mondo Paolo Rossi, in occasione del primo anno trascorso dalla sua scomparsa, al contrario di quanto è stato fatto invece per Diego Armando Maradona e Muller. Si è comportato in maniera notevole il Vicenza invece, il quale ha preso l'iniziativa di scendere in campo con una maglia speciale nella gara contro il Perugia, dove sulla manica verrà applicata una patch raffigurante proprio Pablito. Il tutto è stato anche documentato da un post ufficiale pubblicato dal club biancorosso.

"Per sempre Paolo. Inizia oggi la settimana nel ricordo di Paolo Rossi a 1 anno dalla sua scomparsa. I Biancorossi assieme al Perugia scenderanno in campo in ricordo del Campione che ha militato in entrambi i club. Verrà applicata una patch speciale sulla manica sinistra delle divise indossate dai giocatori in campo. Le maglie indossate dai nostri giocatori verranno messe all'asta di beneficenza su CharityStars Italia, il ricavato verrà devoluto ad Only The Brave Foundation".