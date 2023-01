Il percorso dei bianconeri negli Europei e in Coppa America

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un recap del percorso dei bianconeri agli Europei ed in Coppa America: "Finisce la prima fase di Euro 2020. E sono dieci i giocatori della Juventus che si sono qualificati agli Ottavi di Finale. Cinquina della Spagna nel pomeriggio di ieri contro la Slovacchia, con Morata in campo, mentre nel primo dei derby bianconeri, fra Svezia e Polonia, Kulusevski ha sorriso, fornendo anche due assist. Serata intensissima nel girone di Francia e Portogallo, che con Cristiano Ronaldo (doppietta) e Rabiot in campo hanno dato vita a un avvincente 2-2, che ha qualificato entrambe le squadre, insieme alla Germania, agli Ottavi di Finale. Terzo Derby bianconero, nella notte, fra Brasile e Colombia a Rio de Janeiro. Colombiani avanti con gol di Diaz, con Juan Cuadrado ancora una volta assist man, ma poi rimonta dei padroni di casa, con Firmino e poi, al termine di un lunghissimo recupero, con la rete decisiva di Casemiro. Fra i verdeoro, in campo sia Danilo che Alex Sandro. Questa notte, l'Uruguay di Bentancur se la vedrà con la Bolivia".

A proposito di Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport Angelo Ogbonna, difensore del West Ham ed ex bianconero: "Sono rimasto amareggiato, non posso nasconderlo. Ma sono contento del percorso che sta facendo la Nazionale. C’è un approccio alle partite completamente differente rispetto agli altri anni. Questo si sentiva già nell’aria da moltissimo tempo. Il mio sfogo precedente? La mia è stata un’analisi generale, in base alla mia annata e quella degli altri. Credo ci sia stata poca meritocrazia. Comunque sono stato infortunato due mesi, quindi potrebbe aver pesato. Kean è uno degli attaccanti più forti che ci sono Inghilterra, ma io non gli darei così tanta pressione. L’Europeo è una competizione particolare, dove il gruppo fa la differenza. E infatti l’Italia si sta distinguendo in questo. Ronaldo o Lukaku? Non vorrei marcare nessuno dei due. Sono due calciatori dalle qualità elevate. Cristiano Ronaldo, nonostante l’età, continua ad avere dei super numeri anche se non è quello di una volta. Lukaku ha una strapotere fisico. Gli anni con Conte gli hanno fatto trovare la sua dimensione. Razzismo? Io penso che di queste cose non se ne debba parlare".