Ihattaren diventa un caso: il giocatore è disperso in Olanda

Nuova puntata della telenovela legata al giocatore della Juventus in prestito alla Sampdoria

redazionejuvenews

Ora è diventato un vero e proprio giallo: il centrocampista olandese classe 2002 Mohamed Ihattaren in prestito alla Sampdoria dalla Juventus è disperso nel suo paese. Il giocatore, dopo essere rimasto in Olanda senza tornare a Genoa, si è reso irreperibile anche per i giornalisti del suo paese e non vorrebbe più tornare in Italia, arrecando di fatto un grosso danno alla Sampdoria ma anche e soprattutto alla Juventus, proprietaria del suo cartellino, che subirà un grave danno economico visto l'investimento fatto sul giocatore.

La Sampdoria dal canto suo, che ha perso eventuali bonus legati alla valorizzazione del giocatore in ottica Juventus, è molto irritata dal comportamento del calciatore, che dopo il permesso concessogli per tornare dalla famiglia in Olanda, non ne ha più voluto sapere di fare il suo ritorno in Italia. La società doriana starebbe pensando di metterlo fuori rosa per poi terminare il prestito con la Juve in anticipo a gennaio, soluzione che però i bianconeri non gradirebbero. Il piano della Juventus era quello di far crescere il giocatore nel campionato italiano, anche per abituarlo ai ritmi e al gioco del Bel Paese, per poi riportarlo a Torino una volta maturato e formato.

Il comportamento del giocatore starebbe però minando queste certezze della Juventus, con Ihattaren che dovrebbe essere messo fuori rosa dalla Sampdoria fino a gennaio, quando romperà il contratto con i blucerchiati in anticipo rispetto alla scadenza prevista inizialmente a giugno 2022. Da li ritornerà ad essere un problema per la Juventus, che spera il giocatore si ravveda: comportamenti simili non sono ammessi dalle parti di Torino, con la dirigenza che sarebbe già seccata per il comportamento del giocatore, che in caso di mancato ritorno in Italia porterebbe alla Juventus un grande danno economico e non solo, visto che i bianconeri si ritroverebbero ancora con un giocatore acerbo i cui comportamenti renderebbero difficile da piazzare nuovamente.