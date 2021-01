I recuperi in difesa per il 2021: la Juve si affida al reparto arretrato

TORINO – Si è finalmente concluso il 2020, uno degli anni più difficili di questo periodo storico, non solo per il calcio, ma per tutto il mondo. Il 2021 arriva carico di buoni propositi e di liete speranze e, anche qui, il discorso vale sia per tutto il mondo che per lo sport più seguito e amato del mondo. In particolare, l’inizio del nuovo anno della Juventus sarà all’insegna del riscatto, visto come si è concluso quello passato. Nell’ultima partita giocata, i bianconeri sono stati sconfitti in casa per 3-0 dalla Fiorentina: una sconfitta tremenda, che ha messo in evidenza i problemi della squadra e complicato i piani nella rincorsa alle milanesi per lo Scudetto. Il Milan, infatti, è ormai 10 punti sopra la Vecchia Signora e la strada comincia ad essere sempre più in salita.

Il 4 gennaio si aprirà una nuova sessione di calciomercato, in cui la società potrebbe correre ai ripari con alcuni acquisti mirati. Tuttavia, in questo mese molto complicato, in cui la squadra dovrà affrontare ben 8 partite, un aiuto potrebbe arrivare finalmente dall’interno. Infatti, all’inizio del 2021 dovrebbero esserci dei recuperi fondamentali in difesa: stiamo parlando del capitano Giorgio Chiellini e dell’altro centrale Merih Demiral. I due sono stati alle prese con diversi infortuni dall’inizio di questa stagione e non sono stati spesso disponibili. Il numero 3 ha avuto alcuni problemi muscolari, così come il turco, che si è fatto male un mese fa in Champions League contro la Dinamo Kiev. Adesso, sembrano essere ormai prossimi al recupero e potranno tornare a ripopolare la difesa, che nelle ultime uscite è stata un po’ troppo ballerina. Andrea Pirlo, dunque, potrà finalmente contare sulla solidità di Demiral e sul carattere di Chiellini, il capitano mancato troppo spesso. La Juventus si affida al reparto arretrato per ripartire. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<