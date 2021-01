I duelli di Juventus-Sassuolo

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato tutti i duelli più importanti tra giocatori bianconeri e del Sassuolo nel corso degli ultimi anni. Di seguito riportiamo tutte le sfide di Juventus-Sassuolo: “I precedenti sono 7 e vedono i bianconeri vincenti a Torino in 6 circostanze, con i neroverdi capaci di strappare un punto nell’ultimo appuntamento all’Allianz Stadium. Gare ricche di gol – in totale 20 per la Juve, 4 per gli avversari – e di conseguenza di duelli, come quest’incursione di Asamoah che cerca di passare tra Magnanelli e Vrsaljko.

BONUCCI VS FALCINELLI

Juventus-Sassuolo del 2015-16 si gioca al ritorno, quando la crisi bianconera esplosa proprio al Mapei Stadium all’andata si è dissolta per effetto di una sequenza di 15 vittorie consecutive. Ma c’è anche un’altra striscia importante ed è quella dell’imbattibilità di Buffon, che lo porterà a stabilire il record proprio nella partita successiva a quella contro gli emiliani. Per rendere possibile l’operazione ci vuole una grande concentrazione della difesa, qui simboleggiata dall’intervento di Bonucci su Falcinelli, attualmente giocatore della Stella Rossa di Belgrado.

CRISTIANO RONALDO VS ROMAGNA

Una legge del calcio vuole che i fuoriclasse siano coloro che riescono a prendere per mano la propria squadra nei momenti di difficoltà. Succede a Cristiano Ronaldo nell’ultimo Juventus-Sassuolo giocato in campionato. I bianconeri si trovano sotto col punteggio di 1-2 ed è il portoghese a spingere compagni e pubblico al pareggio trasformando un calcio di rigore. A provare a contrastarlo c’è Filippo Romagna, che con la Juventus Primavera ha vinto il Torneo di Viareggio nel 2016.

DYBALA VS ACERBI

Francesco Acerbi, uno dei migliori difensori italiani, ha giocato 5 anni nel Sassuolo prima di approdare alla Lazio. Qui lo vediamo affrontare Paulo Dybala nella sfida del 2016-17 ed è un duello che ha ormai una lunga e consolidata tradizione per le tante volte che i due si sono incrociati. In questa gara i bianconeri prevalgono 3-1 e l’attaccante argentino, autore di una splendida partita, si vede negare la rete del poker proprio da un salvataggio in extremis da parte dell’avversario.

MARCHISIO VS BERARDI

Juventus-Sassuolo del 2017-18 è una gara a senso unico. Il verdetto è già scritto quando Domenico Berardi, poco prima dell’ora di gioco, lascia il campo a favore dell’ex bianconero Alessandro Matri: 4-0. C’è ancora il tempo, però, perché la vittoria assuma proporzioni abnormi e arrivi al risultato di 7-0. La sesta rete è un’invenzione di Claudio Marchisio, un lancio da play dal lungo sguardo che va a pescare il compagno Gonzalo Higuain, solo davanti al portiere.

STORARI VS MAGNANELLI

Due giocatori che rappresentano perfettamente la cultura delle due società. Marco Storari è uno juventino “acquisito”, dopo tante esperienze in giro ha trovato a Torino il club con il quale vincere da giocatore, per poi assumere una carica dirigenziale proprio a partire da questa stagione. Francesco Magnanelli e il Sassuolo sono due sinonimi, viste le 500 partite giocate in neroverde, che lo collocano come il più presente nella storia del club. Qui li si vede duellare nel Juventus-Sassuolo del 2014-15, terminato 1-0 grazie a una rete di Paul Pogba”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<