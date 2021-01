I duelli di Juventus-Bologna

STURARO VS DZEMAILI

Nel Bologna Blerim Dzemaili ha giocato in duemomenti, spezzati da una breve esperienza nel campionato canadese. Nel 2016-17 il centrocampista svizzero si trova a misurarsi con Stefano Sturaro in un 3-0 a favore della Juventus. E il bianconero vince il confronto diretto non solo con la consueta grinta in fase di contenimento, ma anche guadagnando un calcio di rigore su una sua incursione. Dzemaili ha conosciuto la Signora in un derby del 2009, quando la Juve ha prevalso sul Toro con una rete di Chiellini.