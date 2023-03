Huijsen: “La Juve ha un piano per la prima squadra. Rinnovo? Tutto fatto”

Il difensore della Juventus Next Gen ha parlato in una lunga intervista nella quale ha detto la sua sulla carriera

redazionejuvenews

Il difensore della JuventusNextGen Dean Huijsen ha parlato intervistato dai microfoni di Voetbalzone, ai quali ha parlato della sua carriera fino a questo momento e del suo approdo alla Juventus: "Un dirigente della Juventus è venuto a casa nostra in Spagna: ha raccontato la sua storia e quale era il loro piano per me. Poi sono andato a Torino con i miei genitori a vedere il complesso di allenamento della Juventus. I miei genitori hanno avuto una serie di conversazioni anche con il capo delle giovanili del Real Madrid, sono andati lì a vedere tutto, ma poi ho scelto l'Italia"

"L'Italia è ovvamente molto conosciuta per i difensori, sto imparando molto. In Spagna giochi sia contro squadre amatoriali che professionistiche nelle giovanili. In Italia è diverso, tutte le squadre sono professionistiche. Gli avversari sono di livello superiore. Questo è stato il mio pensiero per scegliere alla fine la Juventus. All'inizio è stato difficile, i miei genitori ed io abbiamo vissuto in un hotel per sei settimane perché non riuscivamo a trovare una casa o un appartamento. Gli allenamenti sono stati anche molto più duri di quelli a cui ero abituato ma dopo due mesi mi ero già abituato e mi è piaciuto molto".

"Alla Juve ho iniziato con l'Under 17 e sarei dovuto passare in Under 19 questa stagione, ma ho fatto meglio del previsto e da due mesi faccio parte dell'Under 23. Alla Juventus non era mai successo che un giocatore della mia età andasse in Under 23. Il primo allenamento con la prima squadra è stato molto divertente ed educativo. Con De Ligt parlavo di qualsiasi cosa per venti minuti dopo l'allenamento, ho pensato che fosse un peccato che fosse andato al Bayern Monaco la scorsa estate, perché mi sarebbe piaciuto giocare con lui. Matthijs è un ottimo giocatore, da lui prenderei la sua forza: il suo fisico non è normale".

"Il rinnovo non è stato ancora firmato, ma abbiamo già concordato una data per iniziare a firmare. L'intenzione è che io trovi il mio posto nella prima squadra la prossima stagione, o che venga prestato ad un club di Serie A o B per fare minuti. La Juve ha un piano chiaro con me per quanto riguarda il passaggio alla prima squadra".