Gullit: “De Ligt ha seguito la migliore scuola su come difendere, Bonucci e Chiellini sono i migliori”

L'ex giocatore ha parlato

redazionejuvenews

Ruud Gullit, ex giocatore del Milan e campione olandese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'assemblea dell'ECA tenutasi ieri. Queste le sue parole sul rendimento di Matthijs De Ligt nel nostro campionato di Serie A con la Juve. Quest'anno l'olandese si giocherà il posto con Bonucci e Chiellini: "Lui ha seguito la migliore scuola su come difendere - ha esordito Gullit -, perché Bonucci e Chiellini sono al momento i migliori in circolazione. De Ligt è giovane ed è cresciuto con un'altra concezione di difesa, seguendo l'idea che era più importante l'impostazione. Sta andando bene, ma a volte è un po' istintivo. Deve stare più calmo e anticipare, proprio come fanno Bonucci e Chiellini".

Poi l'ex giocatore rossonero ha proseguito con un commento sul Milan attuale, club a cui ovviamente è molto legato e che si prepara al terzo campionato consecutivo sotto la guida di mister Stefano Pioli: "Sono molto contento, è un Milan che gioca bene e che ha molto più coraggio rispetto al passato. Si vede - ha proseguito - che hanno sempre voglia di attaccare e questo mi lascia soddisfatto. Il lavoro di Pioli? Mi piace quello che ha fatto, non so come lavora ma lo spirito che ha dato al Milan mi piace".

Poi un commento sul PSG, che quest' anno ha fatto molti acquisti faraonici (tra cui Messi) e che ora ha il patron come presidente dell'ECA. Le sue parole: "Tanti anni fa c'era il Real Madrid dei Galacticos che non subito ha vinto tutto. Questi nuovi giocatori devono adattarsi. Certo, io sono curioso di vederli in campo tutti insieme, ad esempio Donnarumma non ha ancora giocato. In ogni caso spero che facciano bene e che vincano finalmente una Champions - ha concluso Gullit - ".