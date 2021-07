Grosso: “Buffon incredibile, sono contento per lui. Bello rivivere le emozioni del 2006”

L'ex giocatore ha parlato

Grosso parla poi del suo ex compagno e amico Buffon, che si troverà contro con il Parma: "Buffon? Gigi è straordinario. Non molla mai. Ed è ancora più incredibile che non si trascini mai. Ha voglia, è pimpante, trasmette sensazioni positive. Non mi sorprende affatto che continui a giocare. Se hai il fuoco dentro non c'è età che possa fermarti anche se il suo ruolo facilita il proseguo della carriera. In ogni caso sarà un valore aggiunto al campionato sono molto felice per lui".