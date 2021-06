Griezmann: “CR7 è una fonte di ispirazione per tutti noi. É fantastico vederlo giocare”

L'attaccante francese ha parlato

Nella giornata di ieri la nostra Nazionale ha ottenuto la sua terza vittoria nel girone, su altrettante partite disputate, stabilendo di fatto il record storico di aver concluso a punteggio pieno e senza subire neanche una rete. Ma per arrivare sul tetto d'Europa bisognerà fare i conti con la Francia di Deschamps, nello stesso lato del tabellone degli Azzurri e che, potrebbero trovarsi faccia a faccia in semifinale, ma questo dipenderà soprattutto dal cammino delle due rispettive squadre prima agli ottavi e poi negli eventuali quarti di finale.

"CR7 è una fonte di ispirazione per tutti, è fantastico vedergli fare certe cose a 36 anni. Non c'è nessuno come lui e Messi. Cristiano è ancora un grande finalizzatore ed è un calciatore completo. Segna di destro, di sinistro, di testa... È un esempio per i giocatori giovani e per i giocatori meno giovani, può aiutarli nella loro formazione calcistica".