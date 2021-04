Graziani: “Ronaldo in difficoltà. Juve legata ai singoli e senza gioco”

Le parole dell'ex attaccante

Momento non semplice quello che sta vivendo la Juventus. Nelle ultime partite, i bianconeri hanno perso una notevole quantità di punti, scivolando al momento al quarto posto a pari punti (66) con Napoli e Milan, ma avanti ai rossoneri e dietro agli azzurri per la differenza reti. Un posto per la prossima edizione della Champions League è al momento in grande dubbio e, con una finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ancora da giocare, c'è bisogno di una svolta il prima possibile per salvare una stagione fin qui altalenante.

Numerose le critiche che stanno piovendo all'indirizzo dei campioni d'Italia in carica e del loro attaccante principe: Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese non segna dal successo interno contro il Napoli di inizio mese e, nelle ultime uscite, è parso poco lucido sotto porta, collezionando diverse prestazioni incolori. Intervenuto in diretta nella trasmissione Tiki Taka, l'ex attaccante Francesco Graziani ha così analizzato la situazione:

"Cristiano Ronaldo ci ha abituato male, è in un momento di grande difficoltà, non solo fisica ma anche psicologica. Lo vedo un po' avulso dagli altri compagni: non so costa stia succedendo tra lui e gli altri. Quando dicevo a suo tempo: quando Cristiano sale sul pullman, la Juve è già sull'1-0 è la verità perché 25 gol li ha fatti. Il problema è che come abbassa la sua qualità tecnica, la Juventus va in grandissima difficoltà perché è legata troppo ai suoi singoli, Cristiano Ronaldo su tutti e le manca un elemento fondamentale per una squadra di calcio: il gioco. La Juventus non ha gioco, lo dico da due mesi e mezzo".