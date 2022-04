Gravina: “Giornata importante, voglio far evolvere il calcio italiano”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha detto la sua sulle nuove norme decise dopo il Consiglio Federale.

Gabriele Gravina, presidente dellaFIGC, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del Consiglio Federale odierno. Ecco le sue parole sull'indice di liquidità: "C'è' un indice di liquidità per la Lega Serie A ammissivo a 0.5, con soli due correttivi che sono quelli storici, senza altre variazioni. Il Consiglio Federale di maggio, per la prima volta in anticipo, vedrà una proposta di licenze nazionali e modifiche del titolo 6° delle Noif, una serie di indicatori nuovi per la stagione 2023/24 e poi per i successivi tre anni. L'indice di liquidità salirà e nelle nostre Noif verranno inserite tutte le norme fissate dalla UEFA ma calate nella nostra realtà. Impattano così come è sempre stato storicamente, tengono conto sia della parte relativa al patrimonio che al rapporto costo del lavoro/ricavi, sono i due correttivi storici che ci sono sempre stati. Impattano in maniera positiva se sono positivi in uno dei due indici."