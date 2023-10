Juventus, Giuntoli rivuole un suo pupillo: idea Fabian Ruiz dal PSG

Acquistato dal Napoli dell’ex DS Cristiano Giuntoli per circa 30 milioni di euro e poi venduto al Psg l'anno prima dello scudetto, Fabian Ruiz sta trovando meno spazio del previsto nel centrocampo di Luis Enrique. Un giocatore del calibro dello spagnolo farebbe comodo al centrocampo bianconero già privo dell'estro e della qualità di Fagioli e Pogba. Solo 7 spezzoni in Ligue 1, due panchine in altrettanti incontri di Champions League: insomma, tutto lascia presagire ad un rapporto incrinato e complicato con il tecnico spagnolo.

Idea Fabian Ruiz

E quindi sono questi alcuni dei motivi per cui la Juventus avrebbe iniziato a pensare ben più che in maniera astratta a Fabian Ruiz, ora riconducibile ad un vero e proprio obiettivo del mercato invernale della Vecchia Signora. Nonostante questo però, la trattativa pare complicata, soprattutto per gli alti costi. Giuntoli ci prova in prestito. .Nel mentre, la Juve sogna un altro colpo a centrocampo.Ecco di chi si tratta <<<