Giuntoli pesca dal Brasile per la Next Gen: chi è Pedro Felipe

La Juve sta lavorando per portare in Italia l'interessante centrale verdeoro classe '04. per lui, pronto l'apprendistato in Serie C

Pedro Felipe è a un passo dalla Juve. Secondo Romeo Agresti, il nazionale brasiliano sarà in Italia all'inizio della prossima settimana per sostenere le visite mediche. Nato in Brasile, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Palmeiras. Ha dimostrato fin da giovane un’innata visione di gioco e una straordinaria abilità tecnica.

Ora il suo destino è quello di sbarcare in Italia nel giro di pochi giorni per aggregarsi alla formazione NextGen della Juventus. Alto 190 cm, di piede destro, fin qui il ragazzo è stato impiegato dai suoi allenatori sia come centrale destro di difesa sia come centrale sinistro, agendo prevalentemente in uno schieramento a quattro.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, dopo le relazioni degli scout bianconeri hanno deciso di avviare le negoziazioni con il Palmeiras. Ovviamente, Massimiliano Allegri e il suo staff lo monitoreranno con attenzione e di tanto in tanto lo aggregheranno alla prima squadra per capire se e quando potrà essere utilizzabile stabilmente “tra i grandi”.

