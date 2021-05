Giuliani lascia la Juve: “Grazie a tutti”

La calciatrice ha postato un messaggio di addio

Dopo piu di 4 anni al servizio della Vecchia Signora, la giocatrice femminile Laura Giuliani lascia le bianconere per vivere una nuova esperienza. Il portiere della Juve Women ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram, in cui saluta tutti i tifosi, lo staff e le sue compagne di viaggio.

Sono arrivata 4 anni fa in punta di piedi, sposando un progetto in cui mi sono tuffata a capofitto e per cui ho sempre investito tutte le mie energie, incondizionatamente, giorno per giorno, lottando a cuore aperto per ogni centimetro e ogni parata.