Giroud: “Nel breve periodo mi vedo al Chelsea. Nel calcio però…”

TORINO- Dopo il successo di ieri sull’Udinese, travolto all’Allianz Stadium per 4-1, la Juventus è salita al quinto posto in classifica, mantenendo però la distanza di 10 punti dal Milan capolista, che ha vinto a Benevento per 2-0. Mercoledì ci sarà lo scontro diretto tra le due compagini a San Siro e la squadra è tornata a lavorare alla Continassa già da oggi per questo. In attesa di scendere in campo, però, la dirigenza continua a lavorare sul mercato per regalare i rinforzi richiesti a gran voce da Andrea Pirlo. Tra i tasselli attualmente mancanti alla rosa c’è il centravanti di riserva che permetta a Morata di recuperare dalle troppe partite giocate. Diversi i nomi sulla lista di Fabio Paratici, tra cui quello di Olivier Giroud, non esattamente al centro del progetto tecnico del Chelsea di Frank Lampard. Il centravanti francese, che rappresenta il profilo ideale cercato dai campioni d’Italia, continua però ad allontanare, per il momento, le voci di un suo addio. Queste le sue parole durante l’intervista concessa ai microfoni di Dauphiné Libéré:

"Nel breve periodo mi vedo ancora indossare la maglia del Chelsea. Poi però sappiamo tutti che nel calcio le cose si muovono velocemente, sia nel bene che nel male. Il mio contratto con questo club andrà in scadenza il prossimo Giugno, anche se c'è un'opzione per attivare il prolungamento automatico. Faremo i conti alla fine insieme alla dirigenza. Rimane comunque la mia grande ambizione di vincere qualche trofeo importante con la maglia del Chelsea, per poi pensare a giocare l'Europeo della prossima estate". Parole che, per il momento, chiudono ad un trasferimento. Ma le vie del mercato, si sa, sono infinite e la situazione potrebbe cambiare a breve…