Genoa-Juventus: nel segno di Dybala e Ronaldo

Attraverso il suo sito internet la squadra bianconera ha presentato la partita in programma domani contro il Genoa ricordando le sfide del passato

La Juventus scenderà in campo domani contro il Genoa a Marassi per la terzultima giornata del campionato italiano di Serie A. Attraverso il loro sito internet i bianconeri hanno presentato la partita ripercorrendo le sfide del passato .

"Sono 54 i precedenti di Genoa-Juventus in campionato. I bianconeri hanno vinto 24 volte, 19 le sconfitte e 11 i pareggi. Sono 89 le reti segnate dalla Signora, molte delle quali realizzate da grandi campioni. In questa immagine c'è Roberto Baggio in azione, uno dei marcatori del 4-0 a favore della squadra di Marcello Lippi nel campionato 1994-95.

L'ultimo Genoa-Juventus, giocato l'anno scorso, ha avuto Cristiano Ronaldo come grande protagonista. Il portoghese realizza due calci di rigore che spezzano l'equilibrio e determinano il risultato finale di 3-1 per i bianconeri. CR7 aveva già segnato anche nella gara del campionato precedente.

Un altro successo in rimonta è quello del 2012-13. E a fare la differenza dopo la rete di Immobile è un Mirko Vucinic in giornata di grazia, che mette il suo talento al servizio della squadra. In tutte e 3 le reti bianconere c'è la sua presenza: serve il pallone a Giaccherini per il pareggio; trasforma il calcio di rigore del sorpasso; fornisce l'assist ad Asamoah che mette il sigillo sul successo.