Galli: “Pirlo ha bisogno di tempo, ma occhio a non sottovalutare la Juventus per lo scudetto”

TORINO – Giovanni Galli, ex portiere, ha parlato ai microfoni de Il Giornale circa la lotta allo scudetto in Serie A: “No, non me l’aspettavo a dire il vero. La mia era più una speranza perché negli ultimi campionati a gennaio era già tutto deciso con la Juventus che aveva già vinto praticamente. Era diventata piuttosto noiosa la Serie A ma quest’anno è avvincente. La Juventus quest’anno sta tirando un po’ il fiato, ma occhio a sottovalutarla, le due milanesi in vetta alla classifica mentre le altre stanno facendo bene. Finalmente siamo al cospetto di un campionato dove può succedere di tutto. Sorpresa il Milan in testa? Vedere il Milan in testa mi sorprende, certo. Mi sorprende di meno vedere in alto l’Inter perché i nerazzurri sono una squadra forte, ormai rodato e lo sapevamo potesse competere per lo scudetto anche perché è una delle squadre che che si è rinforzata di più. Ha toppato la qualificazione agli ottavi di Champions League ma è forte. Tornado al Milan posso solo dire che la squadra di Pioli è la sorpresa in positivo di questo campionato“.

Poi ancora: “Chi vincerà lo scudetto? Io dico Inter però mi auguro che sia il Milan a spuntarla. Occhio anche alla Juventus che sta tornando. Penso sarà lotta a tre tra queste squadre. Juventus di Pirlo? Pirlo è arrivato in un momento particolare e ha dovuto pagare lo scotto di una squadra logora in molti suoi elementi che forse sono anche un po’ sazi dopo anni di grandi successi. La Juventus dovrà apportare un piccolo restyling della rosa in qualche reparto ma ad Andrea bisogna dare un po’ di tempo per adattarsi essendo alla sua prima esperienza da allenatore. Mi auguro per lui che questa possa essere una grande esperienza, che lo possa forgiare al meglio per fargli vincere gli stessi trofei che ha vinto da calciatore“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<