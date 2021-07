Galeone: “Contento del ritorno di Allegri, ma non del mercato che sta facendo la Juve”

L'ex allenatore ha parlato

redazionejuvenews

Giovanni Galeone, ex allenatore e amico di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il ritorno del tecnico alla Juventus e del mercato bianconero. Mercato che a Galeone non entusiasma, con la Juve che per ora non ha fatto nessun acquisto. Si parla molto di Manuel Locatelli, ma non si sarebbe ancora trovato l'accordo con il Sassuolo. L'Arsenal avrebbe fatto una importante offerta ai neroverdi, ma al centrocampista la destinazione non convincerebbe e preferirebbe di gran lunga un trasferimento alla Juventus. Sul fronte cessioni stesso discorso, la Vecchia Signora ha ancora molti rinnovi da sistemare e molti giocatori con futuro ancora incerto.

Queste le parole di Galeone a Radio Kiss Kiss Napoli: "Allegri? Max è motivatissimo e convinto di questo suo ritorno alla Juve. Sono io ad avere qualche perplessità sulla Juve perché non è convintissima sui movimenti di mercato. Aspettiamo che si mettano a posto un po' di cose, ma dalla Juve mi sarei aspettato di più. Ad Allegri servono almeno 3 o 4 calciatori. Ok Locatelli, poi se Chiellini dovesse firmare di nuovo potrebbe giocare 15-20 partite. La Juve dovrebbe prendere un centrale di sinistra senza pensarci minimamente. De Laurentiis? Stima Allegri sin dai tempi del Milan e lo so per certo, il suo ritorno alla Juve è stato importante: la famiglia Agnelli ha riconosciuto che mandarlo via dopo tanti trofei messi in bacheca non è stata la scelta giusta".

Una cosa è certa: in questo pre-campionato Massimiliano Allegri dovrà sfruttare al massimo tutti i giocatori che ha a disposizione e saperli adattare a qualsiasi posizione. Come detto in precedenza, ci sono ancora varie questioni da sistemare a partire dalla permanenza di Cristiano Ronaldo, al rinnovo di Paulo Dybala e molti altri affari minori (come ad esempio piazzare esuberi come Ramsey).