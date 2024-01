Galderisi: “Milan non inferiore alla Juve, ma ha avuto più sfortuna”

Intervistato a Tmw Radio, Giuseppe Galderisini ha parlato del percorso in campionato del Milan. Per l'allenatore, i rossoneri avrebbero poco da invidiare alla Juventus che la precede con un buon distacco in classifica. Ecco le sue parole: "Il Milan è partito in modo fantastico, potevo potesse mantenere un certo ritmo ma se poi qualche giocatore è mancato e ci sono stati tanti problemi… per me non ha una rosa più forte della Juventus, davanti stanno andando meglio. La Juve deve approfittare delle prossime partite, perché quando l'Inter riprenderà le coppe perderà qualcosa".