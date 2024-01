Frosinone, Di Francesco: “Solo contro la Juve partita senza storia per noi”

Di Francesco, allenatore del Frosinone, è ritornato sulla sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus: per il tecnico un match senza storia

Nella conferenza stampa di vigilia del match contro l' Atalanta ha parlato il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco . In sala stampa, l'allenatore della squadra gialloceleste è ritornato sulla sconfitta dei suoi per 4-0 contro la Juventus . Ecco le sue parole:

“Non dobbiamo perdere quella che è la nostra identità sicuramente. Sappiamo dove andare a migliorare, specialmente per tornare a fare risultato. Debbo dire che in tutte le partite, togliendo questa di Coppa Italia con la Juve dalla quale siamo uscito troppo presto dalla contesa, la squadra ha sempre dimostrato di giocarsela fino alla fine. Il messaggio che deve passare non è solo quello di giocarsela ma nei momenti nei quali c’è da stringere i denti, dobbiamo imparare ad essere più compatti ed ordinati, cercare di portare con maggiore determinazione il risultato a casa”.