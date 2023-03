Friburgo: il momento della squadra tedesca

La Juventus scenderà in campo questa sera congro il Friburgo nella partita valevole per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League: i bianconeri hanno eliminato in Nantes nella sfida di qualificazione per la fase finale, e questa sera cercheranno di mettere il primo mattone per provare a passare il turno.

Il Friburgo condivide la quarta posizione con il Lipsia, con 42 punti conquistati in 23 giornate. Il terzo posto dista due punti, occupato dall'Union Berlino, mentre l'inseguitrice più vicina è l'Eintracht, ex club di Kostić e campione in carica in Europa League. Il Friburgo arriva da due pareggi consecutivi: 1-1 con il Bayer Leverkusen in casa e 0-0 in trasferta contro il Borussia M'Gladbach. L'ultima sconfitta è datata 4 febbraio 2023: 5-1 contro il Borussia Dortmund. Il miglior marcatore in Bundesliga è Vincenzo Grifo: dodici i gol segnati." (Juventus.com)