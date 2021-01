Frabotta sulla lotta Scudetto: “La Juve c’è e vuole vincere”

TORINO – La Juventus sta tornando, questo è chiaro. La squadra allenata da Andrea Pirlo, nell’ultima partita giocata, hanno battuto per 3-1 a San Siro il Milan, capolista del campionato, nella 16esima giornata della Serie A 2020-2021. I bianconeri hanno dato prova di essere sempre una squadra forte e determinata, che sta trovando maggiore equilibrio e sta scoprendo nuovi giocatori importanti. Il protagonista della serata dell’Epifania è stato Federico Chiesa, autore di una splendida doppietta: l’ex Fiorentina si sta conquistando sempre di più la fiducia del tecnico con le sue prestazioni.

Tuttavia, il numero 22 non è l’unico che si sta mettendo in mostra nelle ultime partite della Juve. Infatti, un’altra bella sorpresa per la Vecchia Signora è stato, senza dubbio, Gianluca Frabotta. Il giovane esterno, classe 1999, è stato chiamato in causa dal mister diverse volte in questa stagione. Contro il Milan, poi, ha giocato dal primo minuto, senza far rimpiangere gli indisponibili Alex Sandro e Cuadrado. Ai microfoni di Sky Sport, inoltre, il giocatore ha commentato il big match di San Siro, parlando anche della lotta per lo Scudetto.

Ecco le parole del giovane esterno romano: "Giocare a San Siro per me è stata un'emozione unica, perché è un campo dove si è fatta la storia del calcio. Quello di mercoledì sera è stato un match fondamentale per questo campionato e per le due squadre: Juve e Milan, infatti, sono là in alto e, ovviamente, lottano per il titolo. Per lo Scudetto la Juventus c'è e vuole vincere. Puntiamo a conquistare ogni competizione: quella di domenica è stata una vittoria fondamentale per noi, perché è stato un segnale forte. La Vecchia Signora è lì e vuole e deve vincere sempre".