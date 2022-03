Verso Fiorentina-Juventus: tutte le statistiche e le curiosità

In vista del big match tra Fiorentina e Juventus, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti curiosità sulla partita

In vista del big match tra Fiorentina e Juventus , la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti curiosità sulla partita: "Dall’inizio dello scorso decennio, la Juventus ha tenuto la porta inviolata in nove trasferte contro la Fiorentina considerando tutte le competizioni; contro nessuna avversaria ha fatto meglio; tuttavia, ben 11 delle ultime 22 gare esterne contro i viola sono terminate in parità (completano nove successi bianconeri e due sconfitte).

La Fiorentina non ha superato il turno in tre delle quattro semifinali disputate in Coppa Italia dall’inizio dello scorso decennio (fa eccezione la doppia sfida contro l’Udinese nel 2013/2014), dopo che era riuscita ad approdare in finale in tutte le precedenti tre occasioni in cui aveva partecipato in questa fase della competizione.