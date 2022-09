Fiorentina-Juve, la moviola della partita: Aureliano aiuta Doveri

Nella partita fra i viola e i bianconeri l'arbitro tiene in mano il match. Gli sfugge il tocco di Paredes, ma, richiamato al Var, rimedia

Al 17' Biraghi mette un pallone basso pericoloso dalla linea di fondo e Paredes interviene su Barak nel cuore dell'area di rigore, con il giocatore viola che resta a terra. Ma non c'è nulla, come conferma anche l'esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli: "C'è un contatto, ma Paredes prende nettamente prima il pallone". Al 31' Cuadrado chiude sull'inserimento in area di Sottil, ma Doveri, vicino all'azione, fa segno all'attaccante viola di alzarsi: è un intervento regolare, spalla contro spalla.