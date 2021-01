Ex Juventus, Davids sarà l’allenatore dell’Olhanense

TORINO- La Juventus di fine anni ’90 è una delle squadre che hanno sicuramente scritto la storia del calcio. Una Champions League e una Coppa Intercontinentale, oltre a numerosi scudetti, che hanno portato la squadra di Marcello Lippi nell’olimpo delle grandi squadre di questo sport. Terminata la carriera, la maggior parte di quei calciatori ha poi intrapreso la carriera di allenatore. Tra chi ha avuto più e chi ha avuto meno fortune, nel calcio odierno contiamo numerosi interpreti di quella formazione. Basti pensare ad Antonio Conte, che dopo aver contirbuito alla rinascita bianconera è ora allenatore dell’Inter, dopo essere passato per la panchina della Nazionale. Ci sono poi Paulo Sousa e Filippo Inzaghi, in attesa di vedere un giorno anche Alessandro Del Piero in questa nuova veste, vista l’iscrizione effettuata al corso di Coverciano con altri grandi ex calciatori. Molto presto, a tutti questi ottimi tecnici in lista, si aggiungerà anche qualcun altro.

Si tratta di Edgar Davids, “mastino” di centrocampo e punto fermo della Juve fino al Gennaio del 2004. L’ex centrocampista olandese, che ha occupato anche il ruolo di ambassador juventino nel mondo, è attualmente assistente tecnico di Andries Jonker al Telstar, ma molto presto avrà l’occasione di cimentarsi con una nuova sfida. Lo riporta il quotidiano portoghese A Bola, che indica Davids come ormai ad un passo dall’occupare la panchina dell’Olhanense, squadra al momento militante nella terza categoria dei campionati lusitani. A breve, secondo il quotidiano, è atteso l’annuncio ufficiale, che porterà Davids alla prima vera esperienza da allenatore dopo quella sulla panchina del Barnet terminata nel lontano 2014. A dare conferma della notizia è stato poi proprio l’olandese con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram. Sicuramente anche una grande soddisfazione per la Juventus e per Lippi, che vedrà un altro dei suoi ragazzi lanciarsi in questa grande avventura.