Ex Juve, Felipe Melo attacca Dani Alves: “È rimasto troppo poco in prigione”

Scontro tra ex Juve. Intervistato da GlobesporteFelipe Melo ha infatti attaccato Dani Alves, da poco uscito di prigione dopo la condanna per stupro. Ecco le sue parole: "Se sei condannato, è giusto che tu debba pagare per quello che hai fatto. Che sia da lezione perché altri non lo facciano. Bisogna rispettare tutti gli esseri umani, che siano uomini o donne. Dani Alves? In prigione ci è rimasto troppo poco. Immaginatevi come possa sentirsi la ragazza o i suoi genitori, è stato condannato e subito dopo uscito. La questione è molto seria, le condanne si pagano, poi puoi essere reinserito nella società".