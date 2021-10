ESCLUSIVA – SISSOKO: “La Juve è la favorita per lo scudetto. Chiesa? Tra i migliori al mondo”. E su Salah…

L'ex centrocampista bianconero ha rialsciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Cresce l'entusiasmo in casa Juve che dopo le due vittorie contro Chelsea e Torino, affronterà la sosta in un clima di serenità. Ad analizzare l'inizio di stagione della Vecchia Signora è stato l'ex centrocampista bianconero Momo Sissoko, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Come valuti questo inizio e dove può arrivare secondo la Juve?

"Secondo me con il ritorno di Allegri piano piano sta recuperando. E' vero che l'inizio della stagione è stato molto difficile per loro ma hanno cambiato i metodi e soprattutto molti giocatori. Però vedo sempre la Juve come la favorita per lo scudetto, è vero che Inter e Napoli stanno andando benissimo ma i bianconeri sono li, la stagione è ancora lunga e loro possono fare una stagione oltre le aspettative iniziali".

Credi che la vittoria contro il Chelsea possa essere stato un punto di svolta?

"Secondo me si. All'inizio la Juve ha avuto un periodo difficile, Ronaldo se n'è andato e questo ha giocato sulla fiducia della squadra. La partita contro il Chelsea ha portato carica e fiducia in un periodo in cui le cose andavano male e questa vittoria sarà molto importante per tutta la stagione".

Chiesa sta facendo dimenticare Ronaldo?

"E' un giocatore con un talento innato. Non è ovviamente al livello di CR7 ma se lui si allena bene e fa le cose fatte bene, secondo me diventerà uno dei migliori al mondo. Ha tutte le potenzialità per farlo e gia adesso è tra i migliori in circolazione".

Con l'arrivo di Locatelli, la Juve ha fatto il suo salto di qualità a centrocampo?

"Lui è arrivato un una grandissima squadra dove ci sono campioni. Ha delle qualità elevatissime e lo sta dimostrando, poi è in fiducia e piano piano diventerà un pilastro di questa squadra".

Su Bonucci -"Ha sempre dimostrato di essere un grandissimo giocatore e anche senza Chiellini ha sempre fatto benissimo. Se giocano entrambi è meglio ma la verità è che Bonucci è uno dei centrali piu forti al mondo".

In Inghilterra si parla di un interesse della Juve per Salah. Lo vorresti in bianconero?

"Semmai la Juve dovesse prenderlo farà un colpo enorme. Con le partite che sta facendo a Liverpool però, credo che Klopp difficilmente lo lascerà andare via".

Ringraziamo gentilmente Momo Sissoko per la sua disponibilità.